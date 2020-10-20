1 YER 兌 XAU

XE 貨幣轉換器
YER
XAU
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|0.00000169455 XAU
|5 YER
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|10 YER
|0.0000169455 XAU
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|100 YER
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|1,000 YER
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1 YER = 0 XAU
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0000017423
|0.0000017462
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.0000016473
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0000017176
|0.0000017071
波動率
|0.98%
|0.92%
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