1 YER 兌 XAF

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2.4309463 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）
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也門里亞爾 兌換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） — 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:54 UTC
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