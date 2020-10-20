1 YER 兌 XAF

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 也門里亞爾 =

2.4309463 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）

1 XAF = 0.411362 YER

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
也門里亞爾 兌換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:54 UTC

將 也門里亞爾 轉換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）

yer
YER
xaf
XAF
1 YER2.43095 XAF
5 YER12.1547 XAF
10 YER24.3095 XAF
25 YER60.7737 XAF
50 YER121.547 XAF
100 YER243.095 XAF
500 YER1,215.47 XAF
1,000 YER2,430.95 XAF
5,000 YER12,154.7 XAF
10,000 YER24,309.5 XAF

將 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 轉換為 也門里亞爾

xaf
XAF
yer
YER
1 XAF0.411362 YER
5 XAF2.05681 YER
10 XAF4.11362 YER
25 XAF10.2841 YER
50 XAF20.5681 YER
100 XAF41.1362 YER
500 XAF205.681 YER
1,000 XAF411.362 YER
5,000 XAF2,056.81 YER
10,000 XAF4,113.62 YER

YER 兌換 XAF 圖表

1 YER = 0 XAF

檢視完整圖表

1 也門里亞爾 兌換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
2.45462.4671
低位
2.40322.4032
平均
2.43682.4346
波動率
0.29%0.29%

貨幣資訊

yer

YER - 也門里亞爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。

More 也門里亞爾 info
xaf

XAF - 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）

我們的貨幣排名顯示最熱門的 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 匯率是 XAF 兌換 USD 匯率。 Central African Francs 的貨幣代碼為 XAF。 貨幣符號為 FCFA。

More 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） info

熱門 也門里亞爾 (YER) 貨幣配對

usd

將 YER 轉換為 USD

eur

將 YER 轉換為 EUR

gbp

將 YER 轉換為 GBP

jpy

將 YER 轉換為 JPY

cad

將 YER 轉換為 CAD

aud

將 YER 轉換為 AUD

chf

將 YER 轉換為 CHF

cny

將 YER 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings