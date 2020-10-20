1 YER 兌 TTD

XE 貨幣轉換器
YER
TTD
|1 YER
|0.0270023 TTD
|5 YER
|0.135012 TTD
|10 YER
|0.270023 TTD
|25 YER
|0.675058 TTD
|50 YER
|1.35012 TTD
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1 YER = 0 TTD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.027218
|0.027264
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.026744
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.027100
|0.027103
波動率
|0.22%
|0.35%
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