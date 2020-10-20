1 YER 兌 SZL

XE 貨幣轉換器
YER
SZL
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|0.736681 SZL
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1 YER = 0 SZL
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.071637
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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|0.074120
波動率
|0.83%
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