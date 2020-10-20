1 YER 兌 SRG

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也門里亞爾 兌換為 Surinamese Guilder 最近更新時間：Jul 4, 2024, 10:00 UTC

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YER
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1 YER122.311 SRG
5 YER611.554 SRG
10 YER1,223.11 SRG
25 YER3,057.77 SRG
50 YER6,115.54 SRG
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1,000 YER122,311 SRG
5,000 YER611,554 SRG
10,000 YER1,223,110 SRG

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srg
SRG
yer
YER
1 SRG0.00817589 YER
5 SRG0.0408795 YER
10 SRG0.0817589 YER
25 SRG0.204397 YER
50 SRG0.408795 YER
100 SRG0.817589 YER
500 SRG4.08795 YER
1,000 SRG8.17589 YER
5,000 SRG40.8795 YER
10,000 SRG81.7589 YER

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