1 YER 兌 SRD

XE 貨幣轉換器
YER
SRD
|1 YER
|0.122316 SRD
|5 YER
|0.611579 SRD
|10 YER
|1.22316 SRD
|25 YER
|3.0579 SRD
|50 YER
|6.11579 SRD
|100 YER
|12.2316 SRD
|500 YER
|61.1579 SRD
|1,000 YER
|122.316 SRD
|5,000 YER
|611.579 SRD
|10,000 YER
|1,223.16 SRD
1 YER = 0 SRD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.12887
|0.13992
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.12117
|0.12117
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.12538
|0.13106
波動率
|1.65%
|1.86%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 蘇里南元 匯率是 SRD 兌換 USD 匯率。 Surinamese Dollars 的貨幣代碼為 SRD。 貨幣符號為 $。More 蘇里南元 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings