1 YER 兌 SOS

XE 貨幣轉換器
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|11.3707 SOS
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|56.8534 SOS
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1 YER = 0 SOS
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2.2963
|2.3073
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2.2751
|2.2610
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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