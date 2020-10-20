1 YER 兌 SLE

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也門里亞爾 兌換為 塞拉利昂利昂 最近更新時間：Jul 4, 2024, 06:20 UTC

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1 YER0.0900155 SLE
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10 YER0.900155 SLE
25 YER2.25039 SLE
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sle
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YER
1 SLE11.1092 YER
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25 SLE277.73 YER
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100 SLE1,110.92 YER
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1,000 SLE11,109.2 YER
5,000 SLE55,546 YER
10,000 SLE111,092 YER

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