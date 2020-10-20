1 YER 兌 SDD

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也門里亞爾 兌換為 Sudanese Dinar 最近更新時間：Jul 4, 2024, 06:20 UTC

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YER
sdd
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1 YER240.202 SDD
5 YER1,201.01 SDD
10 YER2,402.02 SDD
25 YER6,005.06 SDD
50 YER12,010.1 SDD
100 YER24,020.2 SDD
500 YER120,101 SDD
1,000 YER240,202 SDD
5,000 YER1,201,010 SDD
10,000 YER2,402,020 SDD

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sdd
SDD
yer
YER
1 SDD0.00416316 YER
5 SDD0.0208158 YER
10 SDD0.0416316 YER
25 SDD0.104079 YER
50 SDD0.208158 YER
100 SDD0.416316 YER
500 SDD2.08158 YER
1,000 SDD4.16316 YER
5,000 SDD20.8158 YER
10,000 SDD41.6316 YER

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1 也門里亞爾 兌換為 Sudanese Dinar 統計資料

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低位
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2.37482.3737
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1.04%0.98%

貨幣資訊

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