1 YER 兌 SDD

XE 貨幣轉換器
YER
SDD
|1 YER
|240.202 SDD
|5 YER
|1,201.01 SDD
|10 YER
|2,402.02 SDD
|25 YER
|6,005.06 SDD
|50 YER
|12,010.1 SDD
|100 YER
|24,020.2 SDD
|500 YER
|120,101 SDD
|1,000 YER
|240,202 SDD
|5,000 YER
|1,201,010 SDD
|10,000 YER
|2,402,020 SDD
1 YER = 0 SDD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2.4022
|2.4044
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2.3380
|2.2791
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2.3748
|2.3737
波動率
|1.04%
|0.98%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
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