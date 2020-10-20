1 YER 兌 RWF

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也門里亞爾 兌換為 盧旺達法郎 最近更新時間：Jul 4, 2024, 06:19 UTC

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1 YER5.25195 RWF
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RWF
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1 RWF0.190405 YER
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25 RWF4.76014 YER
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100 RWF19.0405 YER
500 RWF95.2027 YER
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5,000 RWF952.027 YER
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