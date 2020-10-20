1 YER 兌 RWF

XE 貨幣轉換器
YER
RWF
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|5 YER
|26.2597 RWF
|10 YER
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|25 YER
|131.299 RWF
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1 YER = 0 RWF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|5.2995
|5.2995
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|5.1892
|5.1254
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|5.2393
|5.1956
波動率
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