1 YER 兌 NOK

XE 貨幣轉換器
YER
NOK
|1 YER
|0.0422067 NOK
|5 YER
|0.211033 NOK
|10 YER
|0.422067 NOK
|25 YER
|1.05517 NOK
|50 YER
|2.11033 NOK
|100 YER
|4.22067 NOK
|500 YER
|21.1033 NOK
|1,000 YER
|42.2067 NOK
|5,000 YER
|211.033 NOK
|10,000 YER
|422.067 NOK
1 YER = 0 NOK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.042855
|0.044436
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.041759
|0.041759
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.042446
|0.042942
波動率
|0.53%
|0.54%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 挪威克朗 匯率是 NOK 兌換 USD 匯率。 Norwegian Kroner 的貨幣代碼為 NOK。 貨幣符號為 kr。More 挪威克朗 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings