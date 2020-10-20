1 YER 兌 MZN

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也門里亞爾 兌換為 莫桑比克梅蒂卡爾 最近更新時間：Jul 4, 2024, 06:19 UTC

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MZN
yer
YER
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5 MZN19.589 YER
10 MZN39.1781 YER
25 MZN97.9452 YER
50 MZN195.89 YER
100 MZN391.781 YER
500 MZN1,958.9 YER
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10,000 MZN39,178.1 YER

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