1 YER 兌 MXN

XE 貨幣轉換器
YER
MXN
|1 YER
|0.0725954 MXN
|5 YER
|0.362977 MXN
|10 YER
|0.725954 MXN
|25 YER
|1.81488 MXN
|50 YER
|3.62977 MXN
|100 YER
|7.25954 MXN
|500 YER
|36.2977 MXN
|1,000 YER
|72.5954 MXN
|5,000 YER
|362.977 MXN
|10,000 YER
|725.954 MXN
1 YER = 0 MXN
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.074970
|0.074970
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.070018
|0.065228
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.073013
|0.069186
波動率
|0.98%
|0.84%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 墨西哥披索 匯率是 MXN 兌換 USD 匯率。 Mexican Pesos 的貨幣代碼為 MXN。 貨幣符號為 $。More 墨西哥披索 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings