1 YER 兌 MWK

XE 貨幣轉換器
YER
MWK
|1 YER
|6.92241 MWK
|5 YER
|34.612 MWK
|10 YER
|69.2241 MWK
|25 YER
|173.06 MWK
|50 YER
|346.12 MWK
|100 YER
|692.241 MWK
|500 YER
|3,461.2 MWK
|1,000 YER
|6,922.41 MWK
|5,000 YER
|34,612 MWK
|10,000 YER
|69,224.1 MWK
1 YER = 0 MWK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|6.9361
|6.9567
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|6.9175
|6.9167
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|6.9251
|6.9352
波動率
|0.07%
|0.13%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 馬拉威克瓦查 匯率是 MWK 兌換 USD 匯率。 Malawian Kwachas 的貨幣代碼為 MWK。 貨幣符號為 MK。More 馬拉威克瓦查 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings