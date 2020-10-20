1 YER 兌 MRO

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也門里亞爾 兌換為 毛里塔尼亞烏吉亞 最近更新時間：Jul 4, 2024, 06:18 UTC

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100 MRO63.4661 YER
500 MRO317.331 YER
1,000 MRO634.661 YER
5,000 MRO3,173.31 YER
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