1 YER 兌 MMK

XE 貨幣轉換器
YER
MMK
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|41.9275 MMK
|10 YER
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|25 YER
|209.637 MMK
|50 YER
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1 YER = 0 MMK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|8.3953
|8.4044
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|8.3752
|8.3479
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|8.3837
|8.3840
波動率
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