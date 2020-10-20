1 YER 兌 MMK

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也門里亞爾 兌換為 緬甸元 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:50 UTC

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5 MMK0.596268 YER
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25 MMK2.98134 YER
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5,000 MMK596.268 YER
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