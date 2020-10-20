1 YER 兌 MDL

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 也門里亞爾 =

0.071285515 摩爾多瓦列伊

1 MDL = 14.0281 YER

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
也門里亞爾 兌換為 摩爾多瓦列伊 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:49 UTC

將 也門里亞爾 轉換為 摩爾多瓦列伊

yer
YER
mdl
MDL
1 YER0.0712855 MDL
5 YER0.356428 MDL
10 YER0.712855 MDL
25 YER1.78214 MDL
50 YER3.56428 MDL
100 YER7.12855 MDL
500 YER35.6428 MDL
1,000 YER71.2855 MDL
5,000 YER356.428 MDL
10,000 YER712.855 MDL

將 摩爾多瓦列伊 轉換為 也門里亞爾

mdl
MDL
yer
YER
1 MDL14.0281 YER
5 MDL70.1405 YER
10 MDL140.281 YER
25 MDL350.702 YER
50 MDL701.405 YER
100 MDL1,402.81 YER
500 MDL7,014.05 YER
1,000 MDL14,028.1 YER
5,000 MDL70,140.5 YER
10,000 MDL140,281 YER

YER 兌換 MDL 圖表

1 YER = 0 MDL

檢視完整圖表

1 也門里亞爾 兌換為 摩爾多瓦列伊 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.0716300.071630
低位
0.0700550.070055
平均
0.0710510.070836
波動率
0.30%0.29%

貨幣資訊

yer

YER - 也門里亞爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。

More 也門里亞爾 info
mdl

MDL - 摩爾多瓦列伊

我們的貨幣排名顯示最熱門的 摩爾多瓦列伊 匯率是 MDL 兌換 USD 匯率。 Moldovan Lei 的貨幣代碼為 MDL。 貨幣符號為 lei。

More 摩爾多瓦列伊 info

熱門 也門里亞爾 (YER) 貨幣配對

usd

將 YER 轉換為 USD

eur

將 YER 轉換為 EUR

gbp

將 YER 轉換為 GBP

jpy

將 YER 轉換為 JPY

cad

將 YER 轉換為 CAD

aud

將 YER 轉換為 AUD

chf

將 YER 轉換為 CHF

cny

將 YER 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings