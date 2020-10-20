1 YER 兌 MAD

XE 貨幣轉換器
YER
MAD
|1 YER
|0.0397498 MAD
|5 YER
|0.198749 MAD
|10 YER
|0.397498 MAD
|25 YER
|0.993746 MAD
|50 YER
|1.98749 MAD
|100 YER
|3.97498 MAD
|500 YER
|19.8749 MAD
|1,000 YER
|39.7498 MAD
|5,000 YER
|198.749 MAD
|10,000 YER
|397.498 MAD
1 YER = 0 MAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.039953
|0.040667
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.039449
|0.039449
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.039762
|0.039987
波動率
|0.19%
|0.25%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 摩洛哥迪拉姆 匯率是 MAD 兌換 USD 匯率。 Moroccan Dirhams 的貨幣代碼為 MAD。 貨幣符號為 MAD。More 摩洛哥迪拉姆 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings