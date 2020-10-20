1 YER 兌 MAD

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 也門里亞爾 =

0.039749846 摩洛哥迪拉姆

1 MAD = 25.1573 YER

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
也門里亞爾 兌換為 摩洛哥迪拉姆 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:49 UTC

將 也門里亞爾 轉換為 摩洛哥迪拉姆

yer
YER
mad
MAD
1 YER0.0397498 MAD
5 YER0.198749 MAD
10 YER0.397498 MAD
25 YER0.993746 MAD
50 YER1.98749 MAD
100 YER3.97498 MAD
500 YER19.8749 MAD
1,000 YER39.7498 MAD
5,000 YER198.749 MAD
10,000 YER397.498 MAD

將 摩洛哥迪拉姆 轉換為 也門里亞爾

mad
MAD
yer
YER
1 MAD25.1573 YER
5 MAD125.787 YER
10 MAD251.573 YER
25 MAD628.933 YER
50 MAD1,257.87 YER
100 MAD2,515.73 YER
500 MAD12,578.7 YER
1,000 MAD25,157.3 YER
5,000 MAD125,787 YER
10,000 MAD251,573 YER

YER 兌換 MAD 圖表

1 YER = 0 MAD

檢視完整圖表

1 也門里亞爾 兌換為 摩洛哥迪拉姆 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.0399530.040667
低位
0.0394490.039449
平均
0.0397620.039987
波動率
0.19%0.25%

貨幣資訊

yer

YER - 也門里亞爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。

More 也門里亞爾 info
mad

MAD - 摩洛哥迪拉姆

我們的貨幣排名顯示最熱門的 摩洛哥迪拉姆 匯率是 MAD 兌換 USD 匯率。 Moroccan Dirhams 的貨幣代碼為 MAD。 貨幣符號為 MAD。

More 摩洛哥迪拉姆 info

熱門 也門里亞爾 (YER) 貨幣配對

usd

將 YER 轉換為 USD

eur

將 YER 轉換為 EUR

gbp

將 YER 轉換為 GBP

jpy

將 YER 轉換為 JPY

cad

將 YER 轉換為 CAD

aud

將 YER 轉換為 AUD

chf

將 YER 轉換為 CHF

cny

將 YER 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings