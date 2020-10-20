1 YER 兌 LUF

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 也門里亞爾 =

0.1494564 Luxembourg Franc

1 LUF = 6.69091 YER

LUF 替換為 EUR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
也門里亞爾 兌換為 Luxembourg Franc 最近更新時間：Jul 4, 2024, 06:17 UTC

將 也門里亞爾 轉換為 Luxembourg Franc

yer
YER
luf
LUF
1 YER0.149456 LUF
5 YER0.747282 LUF
10 YER1.49456 LUF
25 YER3.73641 LUF
50 YER7.47282 LUF
100 YER14.9456 LUF
500 YER74.7282 LUF
1,000 YER149.456 LUF
5,000 YER747.282 LUF
10,000 YER1,494.56 LUF

將 Luxembourg Franc 轉換為 也門里亞爾

luf
LUF
yer
YER
1 LUF6.69091 YER
5 LUF33.4546 YER
10 LUF66.9091 YER
25 LUF167.273 YER
50 LUF334.546 YER
100 LUF669.091 YER
500 LUF3,345.46 YER
1,000 LUF6,690.91 YER
5,000 LUF33,454.6 YER
10,000 LUF66,909.1 YER

YER 兌換 LUF 圖表

1 YER = 0 LUF

檢視完整圖表

1 也門里亞爾 兌換為 Luxembourg Franc 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.00374200.0037611
低位
0.00366360.0036636
平均
0.00371490.0037115
波動率
0.29%0.29%

貨幣資訊

yer

YER - 也門里亞爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。

More 也門里亞爾 info
luf

LUF - Luxembourg Franc

我們的貨幣排名顯示最熱門的 Luxembourg Franc 匯率是 LUF 兌換 USD 匯率。 Luxembourg Francs 的貨幣代碼為 LUF。

熱門 也門里亞爾 (YER) 貨幣配對

usd

將 YER 轉換為 USD

eur

將 YER 轉換為 EUR

gbp

將 YER 轉換為 GBP

jpy

將 YER 轉換為 JPY

cad

將 YER 轉換為 CAD

aud

將 YER 轉換為 AUD

chf

將 YER 轉換為 CHF

cny

將 YER 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings