1 YER 兌 LRD

XE 貨幣轉換器
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|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.78017
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.76349
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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