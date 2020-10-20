1 YER 兌 KYD

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也門里亞爾 兌換為 開曼群島元 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:48 UTC

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1 KYD304.756 YER
5 KYD1,523.78 YER
10 KYD3,047.56 YER
25 KYD7,618.91 YER
50 KYD15,237.8 YER
100 KYD30,475.6 YER
500 KYD152,378 YER
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5,000 KYD1,523,780 YER
10,000 KYD3,047,560 YER

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1 也門里亞爾 兌換為 開曼群島元 統計資料

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