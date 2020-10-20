1 YER 兌 KWD

XE 貨幣轉換器
YER
KWD
|1 YER
|0.0012247 KWD
|5 YER
|0.0061235 KWD
|10 YER
|0.012247 KWD
|25 YER
|0.0306175 KWD
|50 YER
|0.061235 KWD
|100 YER
|0.12247 KWD
|500 YER
|0.61235 KWD
|1,000 YER
|1.2247 KWD
|5,000 YER
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|10,000 YER
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1 YER = 0 KWD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0012297
|0.0012352
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0012238
|0.0012238
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0012255
|0.0012279
波動率
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