1 YER 兌 KMF

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也門里亞爾 兌換為 科摩羅法郎 最近更新時間：Jul 4, 2024, 06:17 UTC

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1 YER1.8227 KMF
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1 KMF0.548635 YER
5 KMF2.74318 YER
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25 KMF13.7159 YER
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100 KMF54.8635 YER
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5,000 KMF2,743.18 YER
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