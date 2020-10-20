1 YER 兌 KMF

XE 貨幣轉換器
YER
KMF
|1 YER
|1.8227 KMF
|5 YER
|9.11352 KMF
|10 YER
|18.227 KMF
|25 YER
|45.5676 KMF
|50 YER
|91.1352 KMF
|100 YER
|182.27 KMF
|500 YER
|911.352 KMF
|1,000 YER
|1,822.7 KMF
|5,000 YER
|9,113.52 KMF
|10,000 YER
|18,227 KMF
1 YER = 0 KMF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|1.8410
|1.8504
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|1.8024
|1.8024
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|1.8276
|1.8260
波動率
|0.29%
|0.29%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 科摩羅法郎 匯率是 KMF 兌換 USD 匯率。 Comorian Francs 的貨幣代碼為 KMF。 貨幣符號為 CF。More 科摩羅法郎 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings