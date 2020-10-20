1 YER 兌 KHR

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 也門里亞爾 =

16.397902 柬埔寨里爾

1 KHR = 0.0609834 YER

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
也門里亞爾 兌換為 柬埔寨里爾 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:48 UTC

將 也門里亞爾 轉換為 柬埔寨里爾

yer
YER
khr
KHR
1 YER16.3979 KHR
5 YER81.9895 KHR
10 YER163.979 KHR
25 YER409.948 KHR
50 YER819.895 KHR
100 YER1,639.79 KHR
500 YER8,198.95 KHR
1,000 YER16,397.9 KHR
5,000 YER81,989.5 KHR
10,000 YER163,979 KHR

將 柬埔寨里爾 轉換為 也門里亞爾

khr
KHR
yer
YER
1 KHR0.0609834 YER
5 KHR0.304917 YER
10 KHR0.609834 YER
25 KHR1.52459 YER
50 KHR3.04917 YER
100 KHR6.09834 YER
500 KHR30.4917 YER
1,000 KHR60.9834 YER
5,000 KHR304.917 YER
10,000 KHR609.834 YER

YER 兌換 KHR 圖表

1 YER = 0 KHR

檢視完整圖表

1 也門里亞爾 兌換為 柬埔寨里爾 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
16.56216.562
低位
16.39816.096
平均
16.45016.312
波動率
0.25%0.26%

貨幣資訊

yer

YER - 也門里亞爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。

More 也門里亞爾 info
khr

KHR - 柬埔寨里爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 柬埔寨里爾 匯率是 KHR 兌換 USD 匯率。 Cambodian Riels 的貨幣代碼為 KHR。 貨幣符號為 ៛。

More 柬埔寨里爾 info

熱門 也門里亞爾 (YER) 貨幣配對

usd

將 YER 轉換為 USD

eur

將 YER 轉換為 EUR

gbp

將 YER 轉換為 GBP

jpy

將 YER 轉換為 JPY

cad

將 YER 轉換為 CAD

aud

將 YER 轉換為 AUD

chf

將 YER 轉換為 CHF

cny

將 YER 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings