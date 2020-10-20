1 YER 兌 JOD

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也門里亞爾 兌換為 約旦第納爾 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:48 UTC

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1 YER0.00283347 JOD
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10 YER0.0283347 JOD
25 YER0.0708367 JOD
50 YER0.141673 JOD
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5,000 YER14.1673 JOD
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JOD
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YER
1 JOD352.924 YER
5 JOD1,764.62 YER
10 JOD3,529.24 YER
25 JOD8,823.11 YER
50 JOD17,646.2 YER
100 JOD35,292.4 YER
500 JOD176,462 YER
1,000 JOD352,924 YER
5,000 JOD1,764,620 YER
10,000 JOD3,529,240 YER

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1 也門里亞爾 兌換為 約旦第納爾 統計資料

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波動率
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