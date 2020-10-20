1 YER 兌 JOD

XE 貨幣轉換器
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高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
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