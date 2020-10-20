1 YER 兌 IRR

XE 貨幣轉換器
YER
IRR
|1 YER
|169.431 IRR
|5 YER
|847.156 IRR
|10 YER
|1,694.31 IRR
|25 YER
|4,235.78 IRR
|50 YER
|8,471.56 IRR
|100 YER
|16,943.1 IRR
|500 YER
|84,715.6 IRR
|1,000 YER
|169,431 IRR
|5,000 YER
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|10,000 YER
|1,694,310 IRR
1 YER = 0 IRR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|169.50
|169.92
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|167.85
|166.74
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|168.61
|168.01
波動率
|0.37%
|0.48%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。More 伊朗里亞爾 info
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