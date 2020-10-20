1 YER 兌 HTG

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也門里亞爾 兌換為 海地古德 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:47 UTC

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yer
YER
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HTG
1 YER0.52884 HTG
5 YER2.6442 HTG
10 YER5.2884 HTG
25 YER13.221 HTG
50 YER26.442 HTG
100 YER52.884 HTG
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1,000 YER528.84 HTG
5,000 YER2,644.2 HTG
10,000 YER5,288.4 HTG

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htg
HTG
yer
YER
1 HTG1.89093 YER
5 HTG9.45465 YER
10 HTG18.9093 YER
25 HTG47.2733 YER
50 HTG94.5465 YER
100 HTG189.093 YER
500 HTG945.465 YER
1,000 HTG1,890.93 YER
5,000 HTG9,454.65 YER
10,000 HTG18,909.3 YER

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1 也門里亞爾 兌換為 海地古德 統計資料

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0.80%0.78%

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yer

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htg

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