1 YER 兌 HRK

XE 貨幣轉換器
YER
HRK
|1 YER
|0.0279196 HRK
|5 YER
|0.139598 HRK
|10 YER
|0.279196 HRK
|25 YER
|0.697989 HRK
|50 YER
|1.39598 HRK
|100 YER
|2.79196 HRK
|500 YER
|13.9598 HRK
|1,000 YER
|27.9196 HRK
|5,000 YER
|139.598 HRK
|10,000 YER
|279.196 HRK
1 YER = 0 HRK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0037420
|0.0037611
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0036636
|0.0036636
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0037149
|0.0037115
波動率
|0.29%
|0.29%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 克羅地亞庫納 匯率是 HRK 兌換 USD 匯率。 Croatian Kunas 的貨幣代碼為 HRK。 貨幣符號為 kn。More 克羅地亞庫納 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings