1 YER 兌 GNF

XE 貨幣轉換器
YER
GNF
|1 YER
|34.3253 GNF
|5 YER
|171.626 GNF
|10 YER
|343.253 GNF
|25 YER
|858.131 GNF
|50 YER
|1,716.26 GNF
|100 YER
|3,432.53 GNF
|500 YER
|17,162.6 GNF
|1,000 YER
|34,325.3 GNF
|5,000 YER
|171,626 GNF
|10,000 YER
|343,253 GNF
1 YER = 0 GNF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|34.552
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|33.878
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|34.338
|34.318
波動率
|0.69%
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