1 YER 兌 GMD

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也門里亞爾 兌換為 岡比亞達拉西 最近更新時間：Jul 4, 2024, 06:15 UTC

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YER
gmd
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1 YER0.271285 GMD
5 YER1.35642 GMD
10 YER2.71285 GMD
25 YER6.78212 GMD
50 YER13.5642 GMD
100 YER27.1285 GMD
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5,000 YER1,356.42 GMD
10,000 YER2,712.85 GMD

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gmd
GMD
yer
YER
1 GMD3.68616 YER
5 GMD18.4308 YER
10 GMD36.8616 YER
25 GMD92.1541 YER
50 GMD184.308 YER
100 GMD368.616 YER
500 GMD1,843.08 YER
1,000 GMD3,686.16 YER
5,000 GMD18,430.8 YER
10,000 GMD36,861.6 YER

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