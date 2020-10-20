1 YER 兌 GMD

XE 貨幣轉換器
YER
GMD
|1 YER
|0.271285 GMD
|5 YER
|1.35642 GMD
|10 YER
|2.71285 GMD
|25 YER
|6.78212 GMD
|50 YER
|13.5642 GMD
|100 YER
|27.1285 GMD
|500 YER
|135.642 GMD
|1,000 YER
|271.285 GMD
|5,000 YER
|1,356.42 GMD
|10,000 YER
|2,712.85 GMD
1 YER = 0 GMD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.27231
|0.27231
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.27063
|0.27060
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.27133
|0.27118
波動率
|0.22%
|0.15%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 岡比亞達拉西 匯率是 GMD 兌換 USD 匯率。 Gambian Dalasis 的貨幣代碼為 GMD。 貨幣符號為 D。More 岡比亞達拉西 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings