1 YER 兌 DOT

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0.000675392191855 Polkadot
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YER
DOT
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|6.75392 DOT
1 YER = 0 DOT
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|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00071171
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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|0.00058509
波動率
|3.61%
|3.82%
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