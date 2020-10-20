1 YER 兌 DEM

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也門里亞爾 兌換為 German Deutsche Mark 最近更新時間：Jul 4, 2024, 06:14 UTC

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1 DEM138.001 YER
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1,000 DEM138,001 YER
5,000 DEM690,003 YER
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波動率
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