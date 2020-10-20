1 YER 兌 CUC

XE 貨幣轉換器
YER
CUC
|1 YER
|0.00399659 CUC
|5 YER
|0.019983 CUC
|10 YER
|0.0399659 CUC
|25 YER
|0.0999148 CUC
|50 YER
|0.19983 CUC
|100 YER
|0.399659 CUC
|500 YER
|1.9983 CUC
|1,000 YER
|3.99659 CUC
|5,000 YER
|19.983 CUC
|10,000 YER
|39.9659 CUC
1 YER = 0 CUC
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0039971
|0.0040019
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0039931
|0.0039931
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0039955
|0.0039955
波動率
|0.04%
|0.05%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 古巴可兌換披索 匯率是 CUC 兌換 USD 匯率。 Cuban Convertible Pesos 的貨幣代碼為 CUC。 貨幣符號為 $。More 古巴可兌換披索 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings