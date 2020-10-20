1 YER 兌 CUC

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也門里亞爾 兌換為 古巴可兌換披索 最近更新時間：Jul 4, 2024, 06:14 UTC

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yer
YER
cuc
CUC
1 YER0.00399659 CUC
5 YER0.019983 CUC
10 YER0.0399659 CUC
25 YER0.0999148 CUC
50 YER0.19983 CUC
100 YER0.399659 CUC
500 YER1.9983 CUC
1,000 YER3.99659 CUC
5,000 YER19.983 CUC
10,000 YER39.9659 CUC

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cuc
CUC
yer
YER
1 CUC250.213 YER
5 CUC1,251.07 YER
10 CUC2,502.13 YER
25 CUC6,255.33 YER
50 CUC12,510.7 YER
100 CUC25,021.3 YER
500 CUC125,107 YER
1,000 CUC250,213 YER
5,000 CUC1,251,070 YER
10,000 CUC2,502,130 YER

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1 也門里亞爾 兌換為 古巴可兌換披索 統計資料

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高位
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低位
0.00399310.0039931
平均
0.00399550.0039955
波動率
0.04%0.05%

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