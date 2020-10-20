1 YER 兌 CNY

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也門里亞爾 兌換為 中國元，人民幣 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:44 UTC

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5 CNY172.061 YER
10 CNY344.123 YER
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100 CNY3,441.23 YER
500 CNY17,206.1 YER
1,000 CNY34,412.3 YER
5,000 CNY172,061 YER
10,000 CNY344,123 YER

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