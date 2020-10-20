1 YER 兌 CNY

XE 貨幣轉換器
YER
CNY
|1 YER
|0.0290594 CNY
|5 YER
|0.145297 CNY
|10 YER
|0.290594 CNY
|25 YER
|0.726485 CNY
|50 YER
|1.45297 CNY
|100 YER
|2.90594 CNY
|500 YER
|14.5297 CNY
|1,000 YER
|29.0594 CNY
|5,000 YER
|145.297 CNY
|10,000 YER
|290.594 CNY
1 YER = 0 CNY
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.029062
|0.029062
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.028917
|0.028789
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.028994
|0.028938
波動率
|0.07%
|0.09%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 中國元，人民幣 匯率是 CNY 兌換 USD 匯率。 中國元，人民幣 的貨幣代碼為 CNY。 貨幣符號為 ¥。More 中國元，人民幣 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings