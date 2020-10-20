1 YER 兌 CDF

XE 貨幣轉換器
YER
CDF
|1 YER
|11.3579 CDF
|5 YER
|56.7893 CDF
|10 YER
|113.579 CDF
|25 YER
|283.947 CDF
|50 YER
|567.893 CDF
|100 YER
|1,135.79 CDF
|500 YER
|5,678.93 CDF
|1,000 YER
|11,357.9 CDF
|5,000 YER
|56,789.3 CDF
|10,000 YER
|113,579 CDF
1 YER = 0 CDF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|11.430
|11.430
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|11.172
|11.058
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|11.315
|11.206
波動率
|0.40%
|0.41%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 剛果法郎 匯率是 CDF 兌換 USD 匯率。 Congolese Francs 的貨幣代碼為 CDF。 貨幣符號為 FC。More 剛果法郎 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings