1 YER 兌 BND

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也門里亞爾 兌換為 文萊元 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:43 UTC

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YER
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1 YER0.00540737 BND
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10 YER0.0540737 BND
25 YER0.135184 BND
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10,000 YER54.0737 BND

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1 BND184.933 YER
5 BND924.663 YER
10 BND1,849.33 YER
25 BND4,623.32 YER
50 BND9,246.63 YER
100 BND18,493.3 YER
500 BND92,466.3 YER
1,000 BND184,933 YER
5,000 BND924,663 YER
10,000 BND1,849,330 YER

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1 也門里亞爾 兌換為 文萊元 統計資料

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低位
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0.00540570.0054088
波動率
0.17%0.21%

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