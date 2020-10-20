1 YER 兌 AZM

XE 貨幣轉換器
YER
AZM
|1 YER
|33.9687 AZM
|5 YER
|169.844 AZM
|10 YER
|339.687 AZM
|25 YER
|849.218 AZM
|50 YER
|1,698.44 AZM
|100 YER
|3,396.87 AZM
|500 YER
|16,984.4 AZM
|1,000 YER
|33,968.7 AZM
|5,000 YER
|169,844 AZM
|10,000 YER
|339,687 AZM
1 YER = 0 AZM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0067981
|0.0068050
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0067880
|0.0067880
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0067936
|0.0067946
波動率
|0.06%
|0.06%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Azerbaijani Manat 匯率是 AZM 兌換 USD 匯率。 Azerbaijani Manats 的貨幣代碼為 AZM。
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings