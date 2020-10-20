1 YER 兌 AZM

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也門里亞爾 兌換為 Azerbaijani Manat 最近更新時間：Jul 4, 2024, 06:12 UTC

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AZM
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5 AZM0.147194 YER
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25 AZM0.735972 YER
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500 AZM14.7194 YER
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5,000 AZM147.194 YER
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