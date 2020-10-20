1 YER 兌 AOA

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也門里亞爾 兌換為 安哥拉寬扎 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:42 UTC

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YER
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25 YER87.0271 AOA
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aoa
AOA
yer
YER
1 AOA0.287267 YER
5 AOA1.43633 YER
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25 AOA7.18167 YER
50 AOA14.3633 YER
100 AOA28.7267 YER
500 AOA143.633 YER
1,000 AOA287.267 YER
5,000 AOA1,436.33 YER
10,000 AOA2,872.67 YER

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