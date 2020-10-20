1 YER 兌 AOA

XE 貨幣轉換器
YER
AOA
|1 YER
|3.48108 AOA
|5 YER
|17.4054 AOA
|10 YER
|34.8108 AOA
|25 YER
|87.0271 AOA
|50 YER
|174.054 AOA
|100 YER
|348.108 AOA
|500 YER
|1,740.54 AOA
|1,000 YER
|3,481.08 AOA
|5,000 YER
|17,405.4 AOA
|10,000 YER
|34,810.8 AOA
1 YER = 0 AOA
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|3.4839
|3.4839
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|3.4067
|3.3276
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|3.4419
|3.3986
波動率
|0.66%
|0.65%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 安哥拉寬扎 匯率是 AOA 兌換 USD 匯率。 Angolan Kwanzas 的貨幣代碼為 AOA。 貨幣符號為 Kz。More 安哥拉寬扎 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings