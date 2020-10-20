1 XOF 兌 ZMK

XE 貨幣轉換器
XOF
ZMK
|1 XOF
|39.9126 ZMK
|5 XOF
|199.563 ZMK
|10 XOF
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|25 XOF
|997.814 ZMK
|50 XOF
|1,995.63 ZMK
|100 XOF
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|500 XOF
|19,956.3 ZMK
|1,000 XOF
|39,912.6 ZMK
|5,000 XOF
|199,563 ZMK
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1 XOF = 0 ZMK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.043775
|0.045236
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.039238
|0.039238
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.042304
|0.042569
波動率
|1.41%
|1.78%
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