1 XOF 兌 ZMK

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1CFA

1 非洲財政共同體法郎 =

39.912558 贊比亞克瓦查

1 ZMK = 0.0250548 XOF

ZMK 替換為 ZMW

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
非洲財政共同體法郎 兌換為 贊比亞克瓦查 最近更新時間：Jul 3, 2024, 14:59 UTC

將 非洲財政共同體法郎 轉換為 贊比亞克瓦查

xof
XOF
zmk
ZMK
1 XOF39.9126 ZMK
5 XOF199.563 ZMK
10 XOF399.126 ZMK
25 XOF997.814 ZMK
50 XOF1,995.63 ZMK
100 XOF3,991.26 ZMK
500 XOF19,956.3 ZMK
1,000 XOF39,912.6 ZMK
5,000 XOF199,563 ZMK
10,000 XOF399,126 ZMK

將 贊比亞克瓦查 轉換為 非洲財政共同體法郎

zmk
ZMK
xof
XOF
1 ZMK0.0250548 XOF
5 ZMK0.125274 XOF
10 ZMK0.250548 XOF
25 ZMK0.626369 XOF
50 ZMK1.25274 XOF
100 ZMK2.50548 XOF
500 ZMK12.5274 XOF
1,000 ZMK25.0548 XOF
5,000 ZMK125.274 XOF
10,000 ZMK250.548 XOF

XOF 兌換 ZMK 圖表

1 XOF = 0 ZMK

檢視完整圖表

1 非洲財政共同體法郎 兌換為 贊比亞克瓦查 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.0437750.045236
低位
0.0392380.039238
平均
0.0423040.042569
波動率
1.41%1.78%

貨幣資訊

xof

XOF - 非洲財政共同體法郎

我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。

More 非洲財政共同體法郎 info
zmk

ZMK - 贊比亞克瓦查

我們的貨幣排名顯示最熱門的 贊比亞克瓦查 匯率是 ZMK 兌換 USD 匯率。 Zambian Kwacha 的貨幣代碼為 ZMK。

More 贊比亞克瓦查 info

熱門 非洲財政共同體法郎 (XOF) 貨幣配對

usd

將 XOF 轉換為 USD

eur

將 XOF 轉換為 EUR

gbp

將 XOF 轉換為 GBP

jpy

將 XOF 轉換為 JPY

cad

將 XOF 轉換為 CAD

aud

將 XOF 轉換為 AUD

chf

將 XOF 轉換為 CHF

cny

將 XOF 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings