1 XOF 兌 XDR

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非洲財政共同體法郎 兌換為 國際貨幣基金組織特別提款權 最近更新時間：Jul 3, 2024, 14:59 UTC

將 非洲財政共同體法郎 轉換為 國際貨幣基金組織特別提款權

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1 XOF0.00124871 XDR
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將 國際貨幣基金組織特別提款權 轉換為 非洲財政共同體法郎

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1 XDR800.829 XOF
5 XDR4,004.14 XOF
10 XDR8,008.29 XOF
25 XDR20,020.7 XOF
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100 XDR80,082.9 XOF
500 XDR400,414 XOF
1,000 XDR800,829 XOF
5,000 XDR4,004,140 XOF
10,000 XDR8,008,290 XOF

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1 非洲財政共同體法郎 兌換為 國際貨幣基金組織特別提款權 統計資料

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