1 XOF 兌 XCD

XE 貨幣轉換器
XOF
XCD
|1 XOF
|0.00444984 XCD
|5 XOF
|0.0222492 XCD
|10 XOF
|0.0444984 XCD
|25 XOF
|0.111246 XCD
|50 XOF
|0.222492 XCD
|100 XOF
|0.444984 XCD
|500 XOF
|2.22492 XCD
|1,000 XOF
|4.44984 XCD
|5,000 XOF
|22.2492 XCD
|10,000 XOF
|44.4984 XCD
1 XOF = 0 XCD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0044941
|0.0044941
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0043991
|0.0043760
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0044305
|0.0044338
波動率
|0.30%
|0.29%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 東加勒比海元 匯率是 XCD 兌換 USD 匯率。 East Caribbean Dollars 的貨幣代碼為 XCD。 貨幣符號為 $。More 東加勒比海元 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings