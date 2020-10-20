1 XOF 兌 XAU

XE 貨幣轉換器
XOF
XAU
|1 XOF
|0.000000697908 XAU
|5 XOF
|0.00000348954 XAU
|10 XOF
|0.00000697908 XAU
|25 XOF
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|100 XOF
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|1,000 XOF
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1 XOF = 0 XAU
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00000071860
|0.00000072170
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.00000067950
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00000070530
|0.00000070140
波動率
|0.87%
|0.83%
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