1 XOF 兌 XAF

1CFA
1 非洲財政共同體法郎 =
1. 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）
1 XAF = 1.00000 XOF
我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
非洲財政共同體法郎 兌換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） — 最近更新時間：Jul 3, 2024, 14:58 UTC
XE 貨幣轉換器
XOF
XAF
|1 XOF
|1 XAF
|5 XOF
|5 XAF
|10 XOF
|10 XAF
|25 XOF
|25 XAF
|50 XOF
|50 XAF
|100 XOF
|100 XAF
|500 XOF
|500 XAF
|1,000 XOF
|1,000 XAF
|5,000 XOF
|5,000 XAF
|10,000 XOF
|10,000 XAF
1 XOF = 0 XAF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|1.0000
|1.0000
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|1.0000
|1.0000
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|1.0000
|1.0000
波動率
|0.00%
|0.00%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 匯率是 XAF 兌換 USD 匯率。 Central African Francs 的貨幣代碼為 XAF。 貨幣符號為 FCFA。More 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings