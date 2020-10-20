1 XOF 兌 TZS

XE 貨幣轉換器
XOF
TZS
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|5 XOF
|21.7439 TZS
|10 XOF
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|25 XOF
|108.72 TZS
|50 XOF
|217.439 TZS
|100 XOF
|434.879 TZS
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|2,174.39 TZS
|1,000 XOF
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|21,743.9 TZS
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1 XOF = 0 TZS
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|4.3863
|4.3863
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|4.2606
|4.1732
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|4.2971
|4.2659
波動率
|0.67%
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