1 XOF 兌 TTD

XE 貨幣轉換器
XOF
TTD
|1 XOF
|0.0111444 TTD
|5 XOF
|0.055722 TTD
|10 XOF
|0.111444 TTD
|25 XOF
|0.27861 TTD
|50 XOF
|0.55722 TTD
|100 XOF
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|1,000 XOF
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1 XOF = 0 TTD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.011281
|0.011281
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.011046
|0.010985
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.011125
|0.011134
波動率
|0.32%
|0.44%
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