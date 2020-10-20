1 XOF 兌 SYP

XE 貨幣轉換器
XOF
SYP
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|106.994 SYP
|10 XOF
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|534.971 SYP
|50 XOF
|1,069.94 SYP
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1 XOF = 0 SYP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|21.618
|21.618
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|21.157
|21.052
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|21.316
|21.337
波動率
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