1 XOF 兌 SYP

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非洲財政共同體法郎 兌換為 敍利亞鎊 最近更新時間：Jul 3, 2024, 16:09 UTC

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5 SYP0.233658 XOF
10 SYP0.467315 XOF
25 SYP1.16829 XOF
50 SYP2.33658 XOF
100 SYP4.67315 XOF
500 SYP23.3658 XOF
1,000 SYP46.7315 XOF
5,000 SYP233.658 XOF
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