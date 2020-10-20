1 XOF 兌 STD

XE 貨幣轉換器
XOF
STD
|1 XOF
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|5 XOF
|189.667 STD
|10 XOF
|379.334 STD
|25 XOF
|948.334 STD
|50 XOF
|1,896.67 STD
|100 XOF
|3,793.34 STD
|500 XOF
|18,966.7 STD
|1,000 XOF
|37,933.4 STD
|5,000 XOF
|189,667 STD
|10,000 XOF
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1 XOF = 0 STD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.038094
|0.038108
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.037067
|0.037067
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.037577
|0.037571
波動率
|0.73%
|0.69%
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