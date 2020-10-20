1 XOF 兌 STD

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非洲財政共同體法郎 兌換為 聖多美多布拉 最近更新時間：Jul 3, 2024, 19:38 UTC

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xof
XOF
std
STD
1 XOF37.9334 STD
5 XOF189.667 STD
10 XOF379.334 STD
25 XOF948.334 STD
50 XOF1,896.67 STD
100 XOF3,793.34 STD
500 XOF18,966.7 STD
1,000 XOF37,933.4 STD
5,000 XOF189,667 STD
10,000 XOF379,334 STD

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std
STD
xof
XOF
1 STD0.026362 XOF
5 STD0.13181 XOF
10 STD0.26362 XOF
25 STD0.659051 XOF
50 STD1.3181 XOF
100 STD2.6362 XOF
500 STD13.181 XOF
1,000 STD26.362 XOF
5,000 STD131.81 XOF
10,000 STD263.62 XOF

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1 非洲財政共同體法郎 兌換為 聖多美多布拉 統計資料

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0.0375770.037571
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0.73%0.69%

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