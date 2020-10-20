1 XOF 兌 SRG

XE 貨幣轉換器
XOF
SRG
|1 XOF
|50.2352 SRG
|5 XOF
|251.176 SRG
|10 XOF
|502.352 SRG
|25 XOF
|1,255.88 SRG
|50 XOF
|2,511.76 SRG
|100 XOF
|5,023.52 SRG
|500 XOF
|25,117.6 SRG
|1,000 XOF
|50,235.2 SRG
|5,000 XOF
|251,176 SRG
|10,000 XOF
|502,352 SRG
1 XOF = 0 SRG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.053141
|0.057911
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.049440
|0.049440
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.051539
|0.053912
波動率
|1.65%
|1.87%
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