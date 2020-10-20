1 XOF 兌 SLE

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非洲財政共同體法郎 兌換為 塞拉利昂利昂 最近更新時間：Jul 3, 2024, 16:09 UTC

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SLE
1 XOF0.0372231 SLE
5 XOF0.186115 SLE
10 XOF0.372231 SLE
25 XOF0.930576 SLE
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100 XOF3.72231 SLE
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sle
SLE
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XOF
1 SLE26.8651 XOF
5 SLE134.325 XOF
10 SLE268.651 XOF
25 SLE671.627 XOF
50 SLE1,343.25 XOF
100 SLE2,686.51 XOF
500 SLE13,432.5 XOF
1,000 SLE26,865.1 XOF
5,000 SLE134,325 XOF
10,000 SLE268,651 XOF

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