1 XOF 兌 SCR

XE 貨幣轉換器
XOF
SCR
|1 XOF
|0.0228613 SCR
|5 XOF
|0.114306 SCR
|10 XOF
|0.228613 SCR
|25 XOF
|0.571532 SCR
|50 XOF
|1.14306 SCR
|100 XOF
|2.28613 SCR
|500 XOF
|11.4306 SCR
|1,000 XOF
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|5,000 XOF
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1 XOF = 0 SCR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.024308
|0.024444
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.022223
|0.021752
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.022958
|0.022769
波動率
|3.29%
|3.70%
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